Hunter nagrał poruszający teledysk do ukraińskiej wersji "Kiedy umieram..." [WIDEO]

Hunter postanowił nagrać nową wersję piosenki "Kiedy umieram...". Akustyczna, ukraińskojęzyczna wersja utworu, ponownie została zmiksowana i współprodukowana przez Andrzeja Karpa, który zagrał w nim dodatkowo gościnnie na basie. Głos kobiecy należy do Natalii Sycz, wokalistki ukraińskiego zespołu The Ukrainian Folk. Zobaczcie teledysk powstały do tego utworu.

Zespół pierwszy raz zaprezentował nową wersję "Kiedy umieram..." podczas charytatywnego koncertu "Gramy dla Wolnej Ukrainy" w Warszawie. Tekst na język ukraiński i rosyjski przetłumaczyła Aleksandra Bzdel, a chórek dziecięcy z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem w Górowie Iławeckim nagrał Miron Maciopa.

Paweł "Drak" Grzegorczyk opowiedział o tym przedsięwzięciu:

Produkcję obrazu, zbieranie scen dokumentalnych, analizę i wybór scen wzięli na siebie praktycznie wszyscy związani z całą akcją. Mnóstwo ludzi, którzy w każdy możliwy sposób dołożyli swoją cegiełkę. I za co jesteśmy im niesamowicie wdzięczni. Wszyscy czuli, że to jest bardzo ważne a reakcje naszych przyjaciół z Ukrainy i mieszkających w Polsce tylko nas w tym utwierdziło. Jak to powiedział kiedyś Jurek Owsiak - muzyka i słowa potrafią obalać imperia, zmieniać historię, ludzi i świat. My także w to wierzymy. To bardzo ciężki czas przede wszystkim dla krwawiącej Ukrainy, która walczy nie tylko za siebie, za nas, za Mołdawię i inne kraje ościenne, które są w bezpośrednim zasięgu tych morderców, ale także za Europę i świat. Każda pomoc jest potrzebna i każda jest ważna. My zrobiliśmy to, co potrafimy najlepiej.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk Huntera:

Jak wyznał "Drak", oryginalna wersja utworu „Kiedy umieram…” została zarejestrowana, a jakiś czas później zmiksowana w okolicach 2000 roku: