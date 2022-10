Hunter znowu oskarżony o promowanie nazizmu. Prokuratura bada sprawę

Przypomnijmy, że w lipcu podczas XXX Jubileuszowych Dni i Nocy Szczytna wystąpił zespół Hunter. Nie wszystkim jednak spodobał się ten występ. Po wydarzeniu na sesji rada miasta 2 radne poruszyły temat wizerunku Arkadiusza Letkiewicza, który występował w stroju z faszystowskimi symbolami. Po kilku miesiącach znowu zrobiło się głośno o koncercie Huntera w Szczytnie. Na razie nie wiadomo, kto zgłosił sprawę do prokuratury.

Zespół Hunter opublikował na swoich social mediach zdjęcie artykułu z gazety "Tygodnik Szczytno", z którego wynika, że prokuratura z Olsztyna bada sprawę Huntera. Chodzi o występ zespołu w Szczytnie.

Jak podaje Tygodnik, prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające z artykułu 256 § 1 k.k., który brzmi:

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W artykule możemy przeczytać, że śledczy zwrócili się do władz miasta o udostępnienie listy utworów, które na koncercie grał zespół. Lista piosenek trafiła do prokuratury. Zespół niejednokrotnie już komentował całą sprawę, o czym również wspomniano w artykule:

Drak z zespołu Hunter tak skomentował sprawę:

To uderzyło jak przysłowiowy piorun z jasnego nieba. A jesteśmy w trakcie naszej antywojennej (!) trasy „F*CK THE WAR Tour 2022”, fani jednoczą się z nami w tym proteście przeciwko wojnie i znieczulicy. I wszelkim „izmom”. To jak wielu ludzi wspiera krwawiącą, ale walczącą nadal o wolność Ukrainę okazując empatię i wielkie serca jest bardzo poruszające i dające olbrzymią nadzieję. A tu taki cios. To brzmi jak wstęp do współczesnej wersji „Procesu” Frantz’a Kafki… Po prostu brak nam słów.