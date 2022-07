Hunter został oskarżony o promowanie nazizmu. Burmistrz Szczytna: "To przekroczenie granic dobrego smaku"

Podczas XXX Jubileuszowych Dni i Nocy Szczytna wystąpił zespół Hunter. Po wydarzeniu na sesji rada miasta 2 radne poruszyły temat tego koncertu. Nie spodobał się im wizerunek Arkadiusza Letkiewicza, który występował w stroju z faszystowskimi symbolami. Zwróciły również uwagę na Pawła "Draka" Grzegorczyka, który na scenie rzucał przekleństwami w stronę Władimira Putina. Burmistrz Szczytna wydał oświadczenie w tej sprawie, które zostało mocno skrytykowane przez fanów Huntera. Sprawę skomentował również Grzegorczyk, który w sieci umieścił długie oświadczenie.

Zacznijmy od początku - gazetaolsztynska.pl poinformowała, że radna Anna Rybińska poruszyła temat występu Huntera na sesji rada miasta. Kobieta oświadczyła:

W gazecie Kurek Mazurski wspomniano, że na sesji radna Teresa Moczydłowska zwróciła uwagę na moment, gdy muzyk klęczał na scenie:

Oświadczenie w tej sprawie wydał burmistrz miasta, Krzysztof Mańkowski, który napisał, że "miasto nie odpowiada za kwestie artystyczne poszczególnych artystów", jak również miasto nie zna strojów poszczególnych artystów. Wyznał, że gdyby wiedział, w jakim stroju pojawi się artysta, zaprotestowałby:

Pod oświadczeniem, które opublikowano się m.in. na fanpage'u miasta Szczytna na Facebooku pojawiło się wiele komentarzy fanów, którzy krytykują postawę burmistrza.

Całą sprawę skomentował Paweł Grzegorczyk w długim oświadczeniu:

Arek zakłada mundury na scenie od momentu dołączenia do zespołu w 2010 roku, czyli od 12 lat. Zwykle kilka różnych w ciągu jednego koncertu. Jest to antywojenna manifestacja, artystyczny protest, ilustracja i interpretacja tekstów wybranych utworów. W tym także rzeczonego Imperium TRUJKI. Tak, proszę Szanownych Pań. Tu nie ma błędu. TRUJKI - od „trucia”. Wszystko jest przemyślane. Nie ma przypadków. Ale przecież wszystko jest w tekście, w tym również nawiązanie do niechlubnego zwrotu - „Gott mit Uns”, który to zwrot jest właśnie ilustrowany modleniem się na scenie. Wystarczy tylko poczytać.

Muzyk podkreślił, że podczas koncertu kilka lat temu ten sam strój nie wywoływał żadnych kontrowersji:

Do tego nie dalej jak w 2017 roku podczas Dni i Nocy wykonaliśmy ten sam utwór, w tym samym mundurze i jakoś nikomu to wtedy nie przeszkadzało. Inna sprawa, że burmistrzem była wtedy Danuta Górska. No ale przecież to wciąż „Wolne Miasto Szczytno”? Czy się mylę? A zatem jeśli wyróżnia się Huntera wpisem do Złotej Księgi za zasługi dla Miasta i obejmuje patronatem 35-lecie istnienia to chyba robi się to z pełną świadomością - co to za zespół? O czym śpiewa? O co walczy?