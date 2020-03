Tylko u nas: IAMX prezentuje klip do akustycznej wersji "Surrender". Posłuchaj utworu przedpremierowo

IAMX to solowy projekt Chrisa Cornera skoncentrowany na sztuce wizualnej i eksperymentowaniu z nią. Muzyk łączy w swojej twórczości wiele gatunków. W jego kompozycjach można usłyszeć taneczne utwory inspirowane burleską, emocjonalne ballady, elektronikę oraz muzykę rockową. Ostatni album artysty ukazał się w 2018 roku i był to "Alive in New Light".

IAMX w klipie do akustycznej wersji "Surrender"

Kolejne wydawnictwo IAMX ukaże się 13 marca 2020 roku. Płyta "Echo Echo" będzie zawierała 11 utworów znanych już fanom muzyka, jednak nagranych ponownie w wersjach akustycznych. Za produkcję albumu odpowiada David Bottrill.

W ramach promocji krążka IAMX ruszy w trasę koncertową, która obejmie także Polskę. Artysta zagra 28 kwietnia 2020 roku w warszawskim klubie Progresja. Bilety na wydarzenie można nabyć za pośrednictwem strony fource.pl.

IAMX przedpremierowo udostępnił klip zapowiadający album. Tylko u nas możecie zobaczyć obraz do akustycznej wersji utworu "Surrender" pochodzącego z krążka "Metanoia" z 2015 roku.

IAMX - Echo Echo. Tracklista:

I Come With Knives Kiss And Swallow Mercy I Salute You Christopher The Background Noise You Can Be Happy Bernadette Spit It Out Insomnia The Power And The Glory Surrender

Zobacz też: King Dude opublikował singiel i psychodeliczny teledysk zapowiadający nową płytę