Zespół IRA przygotowuje się do wydania 12. studyjnego albumu. Początkowo wydawnictwo miało ukazać się jesienią 2020, ale premiera została przesunięta na wiosnę 2021. To jednak nie przeszkadza w tym, by podzielić się z fanami nowymi kawałkami z płyty.

IRA opublikowała singiel "Chciałbym". Utwór zapowiada nowy album

Po ostatnim utworze "W górę patrz" IRA kontynuuje publikowanie kolejnych singli promujących nadchodzące wydawnictwo. Tym razem zespół prezentuje singiel "Chciałbym". Tekst do nowego utworu napisał Artur Gadowski oraz Wojciech Byrski, a muzykę skomponował Artur Gadowski, Piotr Konca i Sebastian Piekarek. Posłuchajcie, jak brzmi singiel "Chciałbym".

Jak na razie nie podano dokładnej daty premiery nowego wydawnictwa, ale miejmy nadzieję, że nie będzie ona kolejny raz przełożona. Tym bardziej że ostatni album zatytułowany "My" ukazał się w 2016 roku, a jak wiadomo, fani są bardzo niecierpliwi jeśli chodzi o nowe płyty.

Zobacz także: 15 polskich zespołów jednej płyty