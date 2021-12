IRA świętuje 30-lecie płyty "Mój dom". Zobacz specjalny film dokumentalny [WIDEO]

Zespół IRA wydał album "Mój dom" w czerwcu 1991 roku. Z okazji 30-lecia ukazania się kultowej już płyty, powstał specjalny film dokumentalny, w którym pokazano proces tworzenia materiały na album "Mój dom". Jak prezentuje się ten dokument?

Druga płyta zespołu IRA zatytułowana "Mój dom" była przełomem w historii kapeli. To właśnie na tym krążku ukazały się takie przeboje, jak tytułowany "Mój dom" oraz "Nadzieja" czy "Bierz mnie". Nadal te piosenki można usłyszeć w radiu i ciężko uwierzyć, że minęło już 30 lat od wydania albumu.

Z okazji rocznicy ukazał się specjalny film dokumentalny, z którego możemy się sporo dowiedzieć na temat tworzenia materiału na płytę "Mój dom". W produkcji zobaczymy muzyków, którzy pracowali nad albumem, czyli Artur Gadowski, Płucisz, Owczarek, Piotr Łukaszewski i Piotr Sujka. Za produkcję płyty odpowiadał Leszek Kamiński.

Za film odpowiedzialni są fani IRY - Monika Śmielak i Robert Śmielak. Jurek Owsiak tak wypowiedział się na temat tytułowej piosenki:

"Mój dom" był jak taki hymn. On się w słowach, w tym co oni śpiewali, odnosił się do sytuacji takiej, która jest. On naprawdę oddawał takiego ducha: No mógłbym być teraz w USA, ale nie chcę.