Karaoke zamiast koncertu. Fani są wściekli na Iana Browna: "Musiałem wyjść" [WIDEO]

Ian Brown wyruszył w solową trasę koncertową, ale na kolejnych jego występach raczej tłumów nie będzie. Wokalista znany z zespołu The Stone Roses śpiewał bez zespołu i większość osób miało wrażenie, że jest na kiepskiej imprezie karaoke. Zresztą sami zobaczcie nagrania z występu Iana Browna.

Ian Brown występuje bez zespołu. Fani sprzedają swoje bilety: "Zafundował karaoke" [WIDEO]

Zespół The Stone Roses miał spory wpływ na britpopową scenę w latach 90., ale niestety zakończył swoją działalność w 1996. Wokalista Ian Brown skupił się na karierze solowej i w końcu we wrześniu 2022 wyruszył w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Fani jednak byli mocno zdziwieni, gdy na scenie zabrakło zespołu muzycznego. Brown śpiewał do podkładów muzycznych i robił to dosyć kiepsko. Wielu uczestników koncertu żałowało wydanych pieniędzy na bilety nazywając show marnym karaoke.

Najbliższy koncert odbędzie się 29 września 2022 w Newcastle, ale możliwe, że frekwencja na tym występie będzie naprawdę słaba. Po wcześniejszym show fani komentowali:

Jestem fanem Browna, ale było źle. Zafundował fanom karaoke, zarżnął własne melodie. Musiałem wyjść.

Wiele osób stwierdziło, że warto sprzedać swoje bilety na nadchodzące koncerty. Pojawiły się jednak też głosy, że solowy dorobek Iana Browna jest bardziej hiphopowy, a raperzy obecnie występują bez zespołu.