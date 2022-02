Ian McDonald nie żyje. Muzyk grup King Crimson i Foreigner miał 75 lat

W wieku 75 lat, 9 lutego 2022 roku zmarł Ian McDonald. Multiinstrumentalista znany przede wszystkim z występów w pierwszym składzie grupy King Crimson.

Ian McDonald nie żyje

Rzecznik artysty przekazał mediom, że McDonald "odszedł spokojnie 9 lutego 2022 r. w swoim domu w Nowym Jorku, otoczony rodziną" w otoczeniu najbliższej rodziny w domu w Nowym Jorku.

Jego wkład w oryginalny zespół był bezcenny i głęboki. Nasze kondolencje dla rodziny Iana.

– napisano na oficjalnym Facebooku grupy King Crimson.

McDonald pojawił się na debiutanckim albumie zespołu King Crimson - "In The Court Of The Crimson King" z 1969 roku. Do współpracy został zaproszony przez Roberta Frippa wraz z Michaelem i Peterem Gilesem w 1968 roku. Grał na wielu instrumentach: saksofonie, flecie, klarnecie, klarnecie basowym i mellotronie. W 1976 roku McDonald został współzałożycielem brytyjsko-amerykańskiego zespołu Foreigner. Grał tam na gitarze, klawiszach oraz saksofonie w takich hitach jak "Feels Like The First Time", "Cold As Ice", "Hot Blooded" i "Double Vision". Ostatnią grupą, w której występował był Honey West. Zespół wydał jeden album - "Bad Old World" z 2017 roku.

