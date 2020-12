Iggy Pop wrócił z nową piosenką o koronawirusie. Posłuchaj "Dirty Little Virus"

Iggy Pop wydał nowy utwór "Dirty Little Virus". Jak brzmi ten kawałek?

Iggy Pop zaskoczył wszystkich nowym utworem, który nawiązuje bezpośrednio do pandemii koronawirusem. Numer nazywa się "Dirty Little Virus" - prawda, że bardzo trafnie? Wokale zostały nagrane Safe And Sound Mobile Studio w Miami. Na perkusji zagrał Chris Berry, zaś za gitarę i bas chwycił Ari Teitel.

Iggy Pop nieco zwolnił w tym roku z powodu pandemii. W 2019 roku wydał krążek "Free", a w 2020 roku postanowił napisać piosenkę o koronawirusie, który wywrócił nasze życie do góry nogami. Jak brzmi ten kawałek?

Tak Iggy Pop wypowiedział się na temat tekstu piosenki "Dirty Little Virus":

To wszystko mnie poruszyło i napisałam bezpośredni tekst, niezbyt emocjonalny czy głęboki, bardziej tekst "dziennikarski". Kto, co, kiedy, gdzie. Pominąłem "dlaczego", bo to zbyt skomplikowane, ale przemyciłem moje uczucia, jak się z tym czułem.

Muzyk uważa, że gdyby nadal istniał plebiscyt na "człowieka roku", to ten tytuł powinien zdobyć koronawirus. Te wszystkie przemyślenia Iggy Pop postanowił przemycić w nowej piosence.