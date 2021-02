Ikony polskiego hardcore punk dołaczyły do Strajku Kobiet. Posłuchaj utworu "Transparent"

Zespół Inkwizycja nagrał utwór pod tytułem "Transparent", nawiązujący do Strajku Kobiet. Gościnnie wystąpili w nim ikoniczni muzycy polskiego hardcore punk.

27 stycznia 2021 roku - ten dzień przejdzie do historii polski jako kolejny etap próby zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. To waśnie wtedy Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał uzasadnienie do kontrowersyjnego orzeczenia w sprawie przerwania ciąży z października 2020 roku. W sprzeciwie do oburzonych decyzją TK obywatelek i obywateli dołączyli najważniejsi przedstawiciele polskiego hardcore punka.

Inkwizycja wspiera Strajk Kobiet utworem "Transparent"

Od wielu miesięcy Strajk Kobiet wychodzi na ulice polskich miast, by wyrazić sprzeciw łamiącemu prawa człowieka orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce polega między innymi na zmuszaniu do donoszenia ciąży mogącej zagrozić życiu lub zdrowiu matki, a także zakazie aborcji poważnie uszkodzonych płodów.

Polkom i Polakom pomysł władzy się nie podoba, więc co chwilę powstają oddolne protesty, które spotykają się z brutalnymi zachowaniami policji. Taka atmosfera sprzyja punkowemu wkurzeniu, a cała sprawa wpisuje się w etos tej subkultury, więc nie powinno nikogo dziwić, że zespół Inkwizycja nagrał nowy utwór inspirowany wydarzeniami z kraju. Kawałek powstał we współpracy z wieloma czołowymi polskimi muzykami hardcore punk. "Transparent" jest więc swojego rodzaju protestem przeciwko temu, co dzieje się obecnie w Polsce.

Skończył się czas okrągłych, kulturalnych zdań. Bezsilność i w***w owocuje coraz krótszymi formami. To jest nasz dźwiękowy transparent i wspólna dźwiękowa manifestacja.

W krótkim, ale bardzo energicznym, pełnym buntu kawałku wystąpili Anka (Eye for an Eye), Łukasz Orbitowski, zespół BARAKA FACE JUNTA, zespół DRAH, Fakir (CASTET), zespół Wostok, Nika (Morus, Pochwalone), Jakób (The Corpse), Jorge, Muzzy (DZIADY BOROWE), Bałtyk (Radio Pirat), zespół Burek! Dobry Pies, Eliza (Wyspa), M. (Mgła, Kriegsmaschine), Qpa (TRIPIS, DIZEL), Hrabia (Death Crusade, HIV), Roch (Psychodela), zespół Skorup/a, Paula (Moira, Brudne Czyny), Robal (Dezerter), Magilla (ZWŁOKI), Michał (72DR), Arek (Venta Quemada, ON2B) oraz Zwierzu (KontrKultura).

Utwór "Transparent" trwa "tylko" 1:41 i nie jest zbyt rozbudowany w warstwie tekstowej, ale nie oszukujmy się - nie o piękne teksty i skomplikowane melodie chodzi w ostrej odmianie punk rocka. Refren ogranicza się do słynnego już hasła strajkujących, czyli "WY***RDALAĆ!" i został wspólnie wykrzyczany między innymi przez Ankę z Eye for an Eye, Dominikę "Nikę" Domczyk, lepiej znaną jako dawna wokalistka Post Regimentu, Fakira z grupy Castet, czy Roberta "Robala" Materę z Dezertera.

Prawdopodobnie "Transparent" nie zostanie hymnem protestów, ale niewykluczone, że pojawi się jako jedna z piosenek granych na demonstracjach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce.