Ile straciła światowa branża koncertowa przez pandemię koronawirusa? W raporcie podano gigantyczną kwotę

Wraz z końcem roku pojawiają się refleksje i podsumowania. Spoglądamy wstecz i staramy się dokonać bilansu strat i zysków oraz zaplanować kolejne 12 miesięcy tak, aby tych drugich w przyszłości było znacznie więcej. Jednak jak pokazał nam 2020 rok, nie wszystko da się przewidzieć. Rynek muzyczny jest dynamiczny i często trudno o trafne prognozy. Z łatwością można się przeliczyć, co do potrzeb i reakcji odbiorców. Jednak to, co przyniosła pandemia koronawirusa branży, szczególnie koncertowej, to prawdziwa katastrofa finansowa.

Koronawirus: Ile wynoszą straty branży koncertowej na świecie?

Pacjent zero z koronawirusem pojawił się w Wuhan na początku grudnia 2019 roku. Już w marcu 2020 zaczęto odwoływać wszystkie międzynarodowe trasy koncertowe, a także większość lokalnych występów. Ze względu na obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną występy na żywo stały się niemożliwe, nieopłacalne lub bardzo utrudnione. Kryzys branży koncertowej trwa już 10 miesięcy.

Muzycy próbują organizować wydarzenia online, a także spędzają czas koncertowej posuchy na tworzeniu nowego materiału, zespołowych gadżetów czy planów na przyszłość. Jednak w dobie streamingu to właśnie koncerty stanowią podstawowe źródło dochodu większości wykonawców.

Pollstar zajmujący się analizą branży eventowej na świecie opublikował raport, w którym zdradził, ile pieniędzy straciła branża koncertowa w 2020 roku. To kolejny dowód na to, jak trudny był to czas dla artystów.

Najnowszy raport Pollstar ujawnił, że światowy przemysł koncertowy stracił ponad 30 miliardów dolarów z powodu trwającej pandemii koronawirusa. To przeszło 100 miliardów złotych.

Koronawirus vs. branża koncertowa

Na kwotę składają się nie tylko pieniądze z biletów z oficjalnej sprzedaży (9,7 miliarda), które miały wpłynąć na konta organizatorów odwołanych koncertów. Uwzględniono w niej również przewidywany zarobek z nieogłoszonych wydarzeń, współprac z partnerami, działania sklepików i punktów gastronomicznych na terenie danego wydarzenia, transportu, merchu, obrotu w restauracjach, hotelach i innych miejscach, których działalność gospodarcza jest ściśle powiązania z koncertami.

Ray Waddell, prezes działu mediów i konferencji Oak View Group, który nadzoruje publikacje Pollstara stwierdził: