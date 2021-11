Imagine Dragons połączyli siły z raperem z Atlanty, J.I.D-em. Efektem tej współpracy jest singiel "Enemy". Piosenka opowiada o życiu w konflikcie - zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. "Enemy" pojawi się w nadchodzącym animowanym serialu z uniwersum "League of Legends" - "Arcane" oraz na towarzyszącym produkcji soundtracku. Kreskówkowy cykl trafi na platformę Netflix 6 listopada.

Imagine Dragons nagrał utwór do serialu o "League of Legends". Posłuchaj "Enemy" [WIDEO]

Twórcy "League of Legends" przygotowali klip do "Enemy", w którym Imagine Dragons i J.I.D pojawiają się u boku kultowych postaci gry - Jinx i Vi. "League of Legends" to pierwsza gra wyprodukowana przez Riot Games. Od czasu premiery w 2009 roku stała się najchętniej graną grą na PC.

Wokalista Imagine Dragons, Dan Reynolds, tak wypowiedział się na temat nowego utworu:

"Enemy" jest o łagodzeniu wewnętrznego sporu w świecie, w którym trudno ufać nawet sobie samemu. W „Arcane” życie zmusza dwie siostry, by podążały różnymi drogami, co zagraża całemu miastu. Tak jak serial, tak i piosenka ma mieć zarówno osobisty wymiar, jak i szerszy kontekst dotyczący podziałów w społeczeństwie.

Nad nową płytą "Mercury - Act 1" Imagine Dragons pracował z uznanym producentem, Rickiem Rubinem. Album dotarł do top 10 listy Billboard 200 oraz na 2. miejsce notowań Top Alternative Albums i Top Rock Albums. „Mercury - Act 1”, promowany przez single "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You", to następca płyty "Origins" z 2018 roku.

Dotychczasowy dorobek Imagine Dragons to ponad 46 mln sprzedanych albumów, 55 mln sprzedanych singli i 74 miliardy streamów. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top 3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: „Believer”, „Thunder” oraz „Radioactive”.