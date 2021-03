Imagine Dragons z nowym klipem do "Follow You". Kawałek zapowiada nadchodzącą płytę.

Imagine Dragons postanowili zatrudnić gwiazdy serialu "It’s Always Sunny in Philadelphia": Kaitlin Olson i Roba McElhenneya do zabawnego teledysku "Follow You". Zdjęcia powstały w The Venetian Theatre w The Venetian Resort w Las Vegas.

W teledysku "Follow You" Imagine Dragons przedstawia swoją komediową odsłonę. Klip rozpoczyna się od podekscytowanej Olson, która zdradza partnerowi, że na urodziny zaprasza go na prywatny koncert jego ulubionego zespołu. Podekscytowany mężczyzna myśli, że chodzi o The Killers. W typowym dla „It’s Always Sunny” stylu, szybko okazuje się, że tak naprawdę para będzie oglądać ulubiony zespół Olson, Imagine Dragons.

Za reżyserię klipu odpowiada Matt Eastin. W trakcie występu Imagine Dragons możemy zaglądać do głowy Olson i McElhenneya i zobaczyć, jakie są ich osobiste fantazje w trakcie oglądania koncertu.

"Follow You" ukazało się wraz z utworem "Cutthroat" i jest pierwszym premierowym materiałem grupy od wydanego w 2018 albumu "Origins". To także zapowiedź nowej płyty Imagine Dragons.

"Follow You" zostało wyprodukowane przez Joela Little. To miłosna piosenka pełna psychodelicznych gitar oraz zawiłych aranżacji. Dan Reynolds napisał singiel, gdy planował rozejść się ze swoją żoną, ale małżeństwo przetrwało kryzys.