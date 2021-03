W końcu Imagine Dragons zaprezentował nowe utwory. Do sieci trafiły kawałki "Follow You" oraz "Cutthroat". Posłuchajcie, jak brzmią te piosenki, która zapowiadają nowy krążek formacji.

Imagine Dragons z dwoma nowymi utworami. To pierwszy premierowy materiał od 2018 roku!

Nowy utwór Imagine Dragons "Follow You" został wyprodukowany przez Joela Little. To miłosna piosenka pełna psychodelicznych gitar oraz zawiłych aranżacji. Dan Reynolds napisał singiel w trakcie przełomowego momentu w swoim małżeństwie: wokalista był w drodze do podpisania papierów rozwodowych, gdy nagle otrzymał sms od swojej żony. Wiadomość okazała się przełomem. Para postanowiła odsunąć decyzję o rozstaniu. Dzięki temu małżeństwo przetrwało kryzys.

"Cutthroat" to o wiele ostrzejszy kawałek, skręcający w stronę punka, opowiadający o zabijaniu wewnętrznego krytyka. Imagine Dragons nagrało utwór z Rickiem Rubinem w jego słynnym studiu Shangri-La w Malibu.

Ostatnie lata były dla Imagine Dragons bardzo intensywne. Muzycy byli w żałobie po śmierci bliskich przyjaciół oraz członków rodziny, zmagali się także z innymi osobistymi problemami. Dan Reynolds ogłosił w grudniu 2019, że musi zrobić przerwę, by spędzić więcej czasu z rodziną i dziećmi, jak również skupić się na rozwoju osobistym. Potem nadeszła pandemia.

Mimo to, przerwa okazała się świetnym zastrzykiem kreatywności dla grupy. Jak wyjaśnia Reynolds:

Musieliśmy odejść od wszystkiego na chwilę, by wyjaśnić sobie w głowie parę spraw i odnaleźć szczęście.

Dotychczasowy dorobek Imagine Dragons to ponad 40 mln sprzedanych albumów, 50 mln sprzedanych singli i 60 miliardów streamów. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top 3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: „Believer”, „Thunder” oraz „Radioactive”.