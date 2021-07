Singiel "Wrecked" został napisany przez Dana Reynoldsa, Wayne’a Sermona, Bena McKee & Daniela Platzmana, a za produkcję odpowiada Imagine Dragons. Miks stworzono w Spatial Audio, a do utworu powstało poruszające wideo.

Imagine Dragons we wzruszającym klipie do "Wrecked". Czy to będzie kolejny radiowy hit? [WIDEO]

Mocna piosenka opowiada o stracie, żalu i pójściu naprzód. Reynolds zaczął pisać "Wrecked" niedługo po tym, gdy jego szwagierka, Alisha Durtschi Reynolds, zmarła na raka. Artysta wspomina:

Była jasnym promieniem. Zawsze dzieliła się radością i mocą z każdym, kogo spotkała. Jej nagłe odejście wstrząsnęło mną w sposób, który do tej pory ciężko mi wyrazić. Byłem przy niej i bracie w momencie, gdy odeszła. To był pierwszy raz w moim życiu, gdy doświadczyłem śmierci w taki sposób. Dobitnie mi to uświadomiło kruchość życia i ostateczność wszystkiego. Patrzyłem, jak mój brat przeżywał coś, przez co nikt nie powinien przechodzić. Ale widziałem też, jak wiara daje mu nadzieję na wspólną przyszłość z Alishą. Mogę jedynie mieć nadzieję, że moja wiara też będzie tak mocna. „Wrecked” było moim sposobem na poradzenie sobie z tym wszystkim, bo muzyka zawsze stanowiła dla mnie odskocznię.

Zobaczcie, jak prezentuje się ten teledysk:

Emocjonalna intymność "Wrecked" to kolejne spojrzenie na to, czego fani mogą oczekiwać po "Mercury – Act 1", następcy wydanego w 2018 "Origins". Wcześniej grupa zaprezentowała utwory "Follow You" i "Cutthroat", które spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów. Premiera krążka zaplanowana jest na 3 września 2021.