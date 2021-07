Czy to nowa nadzieja rocka? Inhaler wydał debiutancki album "It Won’t Always Be Like This"

Kapela syna Bono z U2 w końcu wydała swój debiutancki album. Jak brzmi płyta "It Won't Always Be Like This" od Inhaler?

Inhaler opublikował wyczekiwany debiutancki album "It Won’t Always Be Like This". To jeden z najciekawszych rockowych debiutów ostatnich lat. Jak brzmi ten krążek?

Skład grupy tworzą wokalista i gitarzysta Eli Hewson (syn Bono z U2), basista Robert Keating, gitarzysta Josh Jenkinson i perkusista Ryan McMahon. Debiutancka płyta Inhaler to zapis drogi, jaką muzycy przebyli od dobrze rokujących muzyków do wyrobionych songwriterów. Wymuszone przez COVID przesunięcie premiery albumu zainspirowało zespół do wejścia na nowy poziom, zarówno repertuarowo, jak i tekstowo. Zamiast piosenek o spotykaniu się z dziewczynami, Inhaler zamieścił na swoim debiucie utwory z refleksjami społecznymi oraz sposobami na to, jak radzić sobie w trudnych momentach.

Tytuł albumu to także nazwa jednego z najwcześniejszych singli Inhaler. Znaczenie piosenki zmieniło się na przestrzeni lat. W obliczu pandemii „It Won’t Always Be Like This” stało się przesłaniem niosącym nadzieję i bardzo potrzebną dawkę optymizmu. Jak wyjaśnia Eli Hewson, muzycy cały czas wracali do tej linijki. Dlatego postanowili właśnie tak nazwać swój oficjalny długogrający debiut.

Do nagrań w Narcissus Studios w Londynie Inhaler zaprosiło wieloletniego współpracownika i producenta Antony’ego Genna. Płyta opowiadająca o dojrzewaniu w czasach, gdzie mało co na świecie ma sens, wypełniona jest utworami pełnymi głębi oraz koloru.