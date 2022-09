Iron Maiden nadal miażdży na żywo. Zobaczcie oficjalny klip do kawałka "Stratego"

Iron Maiden nadal daje radę na żywo. Zobaczcie klip z nowego koncertu

Legendarny zespół Iron Maiden wyruszył niedawno na trasę po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w towarzystwie Trivium i w ramach promocji tego tournee, grupa wydała nowy koncertowy klip do singla "Stratego". Ten był nagrywany podczas ostatnich koncertów brytyjskich gwiazd.

Kawałek pochodzi oczywiście z najnowszego krążka Maidenów o tytule "Senjutsu". Po wideo możemy wnioskować, że "japoński" klimat albumu wszedł mocno w krew Bruce'owi Dickinsonowi, który biega teraz po scenie z koczkiem na głowie, przypominającym stereotypowe fryzury azjatyckich władców i wojowników. I wygląda naprawdę dobrze. Najważniejsze jest jednak to, że "Stratego" brzmi na żywo porządnie.

Wideo zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Niektóre z koncertów Iron Maiden w Europie nie obyły się bez komplikacji. Podczas imprezy na Stadionie Olimpijskim w Atenach doszło do niezbyt przyjemnej sytuacji, kiedy to Bruce Dickinson postanowił przerwać występ. Stało się to podczas utworu "The Numer of the Beast", gdy jeden z fanów stojących pod sceną odpalił racę. Wokalista nie wytrzymał i wykrzyczał ze sceny: