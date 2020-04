Iron Maiden odwołał swoje koncerty. Co z polskim występem?

Niemiecki rząd postanowił wprowadzić zakaz organizowania imprez masowych do końca sierpnia 2020 roku. W związku z tym, odwołano m.in. Wacken Open Air, jeden z największych festiwali metalowych w Europie. Niestety kolejni artyści odwołują swoje koncerty w Niemczech.

W związku z zakazem imprez masowych w Niemczech, Iron Maiden był zmuszony do przeniesienia swoich koncertów w Bremie, Kolonii, Berlinie i Stuttgarcie, które miały się odbyć w czerwcu i lipcu 2020.

Zespół popiera decyzję niemieckiego rządu, bo zdrowie i bezpieczeństwo to najważniejsze teraz kwestie. Intensywnie pracujemy nad nowymi datami z agentem oraz menedżmentem zespołu i wkrótce je podamy. Zakupione bilety na koncerty w 2020 pozostają ważne. "

5 lipca 2020 Iron Maiden ma wystąpić na PGE Narodowym w Warszawie. Jak na razie zespół nie podał informacji na temat ewentualnego odwołania koncertu. Menedżer zespołu poprosił fanów o to, żeby dbali o zdrowie swoje oraz innych i będzie informować wielbicieli kapeli na bieżąco na temat pozostałych występów:

"

Będzimy publikować kolejne informacje na temat zaplanowanych koncertów. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja i nikt nie może przewidzieć, co się stanie. Jednak będziemy rozważać wszelkie opcje obserwując rozwój sytuacji i mam nadzieję, podejmować rozsądne decyzje. Będziemy informować Was, naszych fanów, o wszystkim w odpowiednim czasie. "