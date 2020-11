Stęskniliście się za Iron Maiden? Zespół wyda już 20 listopada 2020 koncertówkę nagraną podczas 3 wyprzedanych występów w Meksyku we wrześniu 2019. Koncerty odbyły się w ramach Legacy of the Beast World Tour, która rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy w przyszłym roku w Europie.

Iron Maiden opublikował fragment nowej koncertówki. Posłuchajcie "Sign of the Cross" w wersji live

Zespół Iron Maiden postanowił zaprezentować fragment nadchodzącego wydawnictwa pod tytułem "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City". Posłuchajcie koncertowej wersji utworu "Sign of the Cross".

Sprawdźcie, jak utwory znajdą się na koncertówce.

Iron Maiden "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City": Tracklista

Churchill’s Speech Aces High Where Eagles Dare 2 Minutes To Midnight The Clansman The Trooper Revelations For The Greater Good Of God The Wicker Man Sign Of The Cross Flight Of Icarus Fear Of The Dark Iron Maiden The Number Of The Beast The Evil That Men Do Hallowed Be Thy Name Run To The Hills

Z powodu pandemii koronawirusa Iron Maiden musiał przełożyć swoje koncerty. Polscy fani będą musieli trochę poczekać, zanim zobaczę Brytyjczyków na żywo. Iron Maiden przeniósł koncert na 11 czerwca 2021 roku na PGE Stadionie Narodowym.

