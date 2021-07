W końcu Iron Maiden podzielił się z fanami nowym materiałem. Od jakiegoś czasu pojawiały się skrawki informacji na temat tego, że zespół zabiera się do nagrywania nowego albumu. Jeszcze w październiku 2020 Bruce Dickinson wyznał w rozmowie z fanami, że kapela pisze materiał na kolejną płytę. Natomiast w marcu 2021 Adrian Smith zdradził, że kapela pracuje nad czymś ekscytującym. Teraz wiadomo dokładnie, co miał na myśli. Jak brzmi najnowszy singiel Iron Maiden zatytułowany "The Writing On The Wall"?

Iron Maiden opublikował nowy singiel "The Writing On The Wall". To pierwszy utwór od 6 lat

Kawałek "The Writing On The Wall" zapowiada nowy, studyjny album Iron Maiden. Jak na razie nie poznaliśmy szczegółów tego wydawnictwa, ale miejmy nadzieję, że zespół nie będzie nam kazał czekać długo na nową płytę. Posłuchajcie, jak brzmi singiel, do którego powstał animowany teledysk:

Dyskografię Iron Maiden zamyka album "The Book of Souls" z 2015 roku, więc musieliśmy zaczekać aż 6 lat na nowy materiał. Czekamy zatem niecierpliwie na kolejne utwory od kapeli, miejmy nadzieję, że Iron Maiden podzieli się nowymi piosenkami już niebawem.