Iron Maiden nie wystąpi w Polsce. Zespół przełożył trasę na 2021

Trasa koncertowa Iron Maiden miała odbyć się w tym roku. Jednak z powodu trwającej pandemii koronawirusa oraz zasad bezpieczeństwa, dotyczących zapobieganiu dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 większość imprez zostało anulowanych, bądź przesuniętych.

Koncerty Iron Maiden przesunięte na 2021 rok

Informacją o nowych datach koncertów artyści podzielili się za pomocą mediów społecznościowych. W specjalnym komunikacie członkowie zespołu wyjaśnili, że z powodu panującej na świecie sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, zmuszeni są wstrzymać trasy koncertowe aż do czerwca 2021 roku.

Podzielili się jednak informacją, że udało im się przesunąć większość terminów koncertów i prezentują nową rozpiskę, już na 2021 rok. Co ciekawe – wynika z niej, że trasa Legacy of the Beast rozpocznie się w Warszawie. Zespół wystąpi 11 czerwca 2021 roku na PGE Stadionie Narodowym.

Iron Maiden w Warszawie. Co z biletami?

Organizator polskiego koncertu, grupa Live Nation, wydała specjalny komunikat, w którym potwierdziła, że bilety zakupione na koncert w 2020 roku, zachowują ważność i będą respektowane w nowym terminie imprezy.

Nowe daty koncertów – pełna rozpiska

Czerwiec 2021

Piątek 11 - POL, Warsaw PGE Narodowy

Niedziela 13 - GER, Bremen Bürgerweide

Wtorek 15 - CZE, Prague Sinobo Stadium

Środa 16 - AUT, Wiener Neustadt Stadium Open Air

Sobota 19 - SPA, Barcelona Olympic Stadium

Poniedziałek 21 - POR, Lisbon Estadio Nacional

Czwartek 24 - ITA, Bologna Sonic Park

Sobota 26 - GER, Stuttgart Mercedes-Benz Arena

Niedziela 27 - BEL, Antwerps Sportpaleis

Środa 30 - GER, Berlin Waldbühne

Lipiec 2021

Sobota 3 - SWE, Gothenburg Ullevi Stadium

Czwartek 8 - GER, Cologne Rhein-Energie-Stadium

Sobota 10 - HOL, Arnhem GelreDome

Niedziela 11 - FRA, Paris La Defense Arena, Paris

Iron Maiden – komunikat dla fanów

Specjalny komunikat dla fanów zespołu pojawił się dziś w mediach społecznościowych grupy. Czytamy w nim także, że:

" Członkowie zespołu mają się dobrze i wysyłają Wam najlepsze życzenia. Wypatrujemy też z utęsknieniem na moment gdy będzie mogli wrócić na scenę w przyszłym roku i zobaczyć Was na koncertach. Prosimy zatem, abyście dalej opiekowali się sobą nawzajem, a przede wszystkim bądźcie rozsądni. "

Pełną treść znajdziecie poniżej.

