Iron Maiden powraca po 6 latach z nowym albumem. Posłuchajcie "Senjutsu"!

Iron Maiden z nowym albumem. Posłuchajcie Sensjutsu

Legendarna grupa Iron Maiden wydała właśnie swój 17. album studyjny o tytule "Senjutsu". Krążek jest już dostępny w sklepach oraz w najważniejszych serwisach streamingowych.

Ponad 80-minutowy album został nagrany we wczesnym 2019 roku we Francji w studiu Guillaume Tell Studio podczas przerwy od trasy "Legacy of the Beast". Przed wydaniem krążka, Maiden pokazywało fanom krótkie zapowiedzi, aż w końcu zaprezentowało klip do utworu "The Writing on the Wall", a potem przedstawiło okładkę albumu z "Samurajem Eddiem" w roli głównej.

W oświadczeniu zespołu możemy przeczytać, że nowy album jest "bardzo zróżnicowany, a niektóre kawałki są bardzo długie", co oczywiście jest prawdą - pięć utworów ma ponad 8 minut, z których trzy mają ponad 10.

Bruce Dickinson dodał również, że w trackliście znajdziemy dwa utwory, które mogą być zaskakujące dla fanów.

Nowego albumu Maidenów posłuchacie poniżej. Oto "Senjutsu":