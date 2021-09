3 września 2021 Iron Maiden wydał nowy album zatytułowany "Senjutsu" - jest to 17. krążek w dorobku zespołu i następca płyty "The Book of Souls" z 2015 roku. Na pierwszy singiel wybrano utwór "The Writing On The Wall", zaś potem poznaliśmy singiel "Stratego", do którego zaprezentowano właśnie teledysk. Jak prezentuje się najnowszy klip od Iron Maiden?

Iron Maiden z nowym klipem. Zobacz krwawy teledysk do "Stratego" [WIDEO]

Ponad 80-minutowy krążek został nagrany we wczesnym 2019 roku we Francji w studiu Guillaume Tell Studio. Na drugi singiel Iron Maiden wybrał utwór ''Stratego". Do kawałka powstał animowany teledysk w azjatyckim klimacie. Podobną animację mogliśmy oglądać podczas premiery pierwszego singla. Zobaczcie, jak prezentuje się najnowsze wideo od Iron Maiden:

Zespół w swoim oświadczeniu napisał, że nowy album jest "bardzo zróżnicowany, a niektóre kawałki są bardzo długie", co oczywiście jest prawdą. Krążek ''Senjutsu" zbiera pozytywne recenzje, a nowe piosenki usłyszymy na żywo w przyszłym roku. Iron Maiden zagra koncert w Polsce 24 lipca 2022 na PGE Narodowym w Warszawie.