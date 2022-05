Niestety przez pandemię musieliśmy długo czekać na powrót Iron Maiden. Kapela jednak w końcu wyruszyła w trasę, by dokończyć Legacy Of The Beast Tour. Pierwszy koncert odbył się 22 maja w Zagrzebiu w Chorwacji. Tym samym jest to pierwszy występ Iron Maiden od 2019 roku.

Iron Maiden zagrał pierwszy koncert od 3 lat. Jak teraz brzmi kapela? [WIDEO]

Koncert w Chorwacji rozpoczął się od 3 piosenek z płyty ''Senjutsu'' z 2021 roku - Iron Maiden po raz pierwszy wykonał na żywo utwory "Senjutsu'', ''Stratego" oraz "The Writing on the Wall''. Co więcej, fani mogli zobaczyć nowe wcielenie maskotki Eddiego.

Oczywiście w setliście nie zabrakło takich klasyków, jak ''Flight of Icarus", "The Number of the Beast", "The Trooper" czy "Run to the Hills". Koncert zakończył się piosenką ''Aces High''.

Iron Maiden zagra koncert w Polsce

Zespół Iron Maiden odwiedzi już niebawem nasz kraj w ramach trasy koncertowej. Koncert odbędzie się 24 lipca 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Within Temptation, a zespołem otwierającym Lord Of The Lost.