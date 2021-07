W końcu! Iron Maiden ogłosił wydanie nowego albumu, który będzie następcą płyty "The Book of Souls" z 2015 roku. Dotychczas poznaliśmy jeden singiel zapowiadający nadchodzące wydawnictwo - utwór "The Writing On The Wall". Kiedy ukaże się nowy krążek i jak wygląda okładka?

Iron Maiden zapowiedział nowy album. Znamy datę premiery, tracklistę i projekt okładki

17. studyjny album Iron Maiden ukaże się 3 września 2021 roku i będzie nosić tytuł "Senjutsu". Na płycie ukaże się 10 utworów, za produkcję odpowiada Kevin Shirley oraz Steve Harris. Zobaczcie, jak prezentuje się okładka tego wydawnictwa:

Fot. materiały prasowe

Iron Maiden "Senjutsu": Tracklista

Senjutsu (8:20) (Smith/Harris) Stratego (4:59) (Gers/Harris) The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson) Lost In A Lost World (9:31) (Harris) Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson) The Time Machine (7:09) (Gers/Harris) Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson) Death Of The Celts (10:20) (Harris) The Parchment (12:39) (Harris) Hell On Earth (11:19) (Harris)

Jeszcze w październiku 2020 Bruce Dickinson wyznał w rozmowie z fanami, że kapela pisze materiał na kolejną płytę. Natomiast w marcu 2021 Adrian Smith zdradził, że kapela pracuje nad czymś ekscytującym. Teraz wiadomo dokładnie, co miał na myśli.