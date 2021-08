Iron Maiden zaprezentował drugi singiel z nadchodzącej płyty. Jak brzmi "Senjutsu"?

Siedemnasty studyjny album Iron Maiden ukaże się 3 września 2021 za pośrednictwem Parlophone Records. Grupa wyda go po 6 latach przerwy. Pierwszym singlem promującym nadchodzące wydawnictwo była piosenka "The Writing On The Wall", do której został stworzony również animowany teledysk.

Iron Maiden zaprezentował drugi singiel z nadchodzącej płyty

Jeszcze w październiku 2020 Bruce Dickinson wyznał w rozmowie z fanami, że kapela pisze materiał na kolejną płytę. Natomiast w marcu 2021 Adrian Smith zdradził, że kapela pracuje nad czymś ekscytującym. Teraz wiadomo dokładnie, co miał na myśli.

19 sierpnia 2021 roku ukazał się drugi singiel z tej płyty. Najnowszy singiel Iron Maiden zatytułowany "Senjutsu" i niewątpliwie ma szanse stać się kolejnym wielkim przebojem Żelaznej Dziewicy.

17. studyjny album Iron Maiden ukaże się 3 września 2021 roku i będzie nosić tytuł "Senjutsu". Na płycie ukaże się 10 utworów, za produkcję odpowiada Kevin Shirley oraz Steve Harris.

Dyskografię Iron Maiden zamyka album "The Book of Souls" z 2015 roku, więc musieliśmy zaczekać aż 6 lat na nowy materiał. Czekamy zatem niecierpliwie na kolejne utwory od kapeli, miejmy nadzieję, że Iron Maiden podzieli się kolejnymi piosenkami już niebawem.

Iron Maiden w Polsce 2022 roku

Iron Maiden poinformował swoich fanów o przesunięciu trasy Legacy of the Beast w związku z pandemią koronawirusa.Polski koncert miał się odbyć 11 czerwca 2021.

Iron Maiden zagra w naszym kraju dopiero 24 lipca 2022. Wydarzenie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Wszystkie bilety zachowują ważność. Tam, gdzie to możliwe, suporty pozostaną te same, jak zapowiedziane na ten rok.

