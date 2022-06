Jack White podzielił się najnowszym utworem, który zapowiada jego nadchodzący album "Entering Heaven Alive". Krążek ukaże się 22 lipca 2022 i już teraz możemy posłuchać, czego należy się spodziewać po tej płycie.

Jack White ciągnie własną trumnę w klipie do "If I Die Tomorrow". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

"If I Die Tomorrow" to spokojny jak na Jacka White'a utwór, do którego powstał nostalgiczny klip utrzymany w klimacie westernu w reżyserii Brantleya Gutierreza. W teledysku muzyk ciągnie swoją własną trumnę przez pustkowie mijając dziwnych towarzyszy jego podróży.

Oglądaj

Jeszcze w tym roku Jack White wydał krążek "Fear of the Dawn", o którym tak mówił:

Za każdym razem staram się zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem. Na tym albumie zagrałem na każdym instrumencie. Ze względu na obostrzenia i kwarantanny, granie z innymi było bardzo trudne. Dlatego popełniłem błędy. Zagrałem na perkusji! Tego nie powinienem robić. Ale to mnie napędzało. Cieszyłem się, że robię coś "nielegalnego".

Chociaż nadchodzący album będzie się różnić od poprzednika inspiracjami, brzmieniami i tematyką, to jest coś, co łączy te 2 albumy. Na obu płytach znajdziemy różne wersje piosenki "Taking Me Back". 10 czerwca Jack White wyruszy w trasę koncertową po Ameryce Północnej.