Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy utwór Jacka White'a. "Taking Me Back" powstał na potrzeby nadchodzącej gry "Call of Duty: Vanguaed".

Długo musieliśmy czekać na nowy utwór od Jacka White'a. Jego dyskografię zamyka album "Boarding House Reach" z 2018 roku i dotychczas nie zapowiadało się, żeby gitarzysta szybko wrócił do studia nagraniowego. Tymczasem White zrobił swoim fanom niespodziankę i podzielił się nowym utworem, który powstał na potrzeby gry "Call of Duty: Vanguard". Artysta słynie z naprawdę ciężkich riffów, a taka muzyka jak najbardziej pasuje do klimatu gry. Czy nowy utwór spodoba się fanom?

Jack White podzielił się nowym utworem. To pierwsza piosenka od 3 lat

Najnowszy utwór Jacka White'a nosi tytuł "Taking Me Back" i został nagrany w Third Man Studios. W piosence mamy wszystko to, z czego słynie White'a - przesterowana gitara, surowa perkusja i ostry wokal White'a. Posłuchajcie, jak brzmi ten kawałek, do którego powstał teledysk z kadrami z gry:

Oglądaj

Prace nad "Call of Duty: WW2 Vanguard" rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2019 roku, a pandemia mocno pokrzyżowała plany twórcom. Gra trafi do sklepów dopiero 5 listopada 2021.