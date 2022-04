Jack White wydał nowy album! Posłuchajcie jego nowego krążka "Fear of the Dawn"

"Strach przed porankiem" to coś, co towarzyszy każdemu, kto kładzie się spać po kliku(nastu) głębszych, ale także przy okazji tytuł nowego krążka Jacka White'a. Posłuchajcie go poniżej.

Jack White wydał nowy album. Oto Fear of the Dawn

Piątek, piąteczek, piątunio. Jeżeli planujecie odczuwać wspomniany wyżej "strach przed porankiem", to czemu nie zacząć wcześniej z pomocą Jacka White'a. Były wokalista/gitarzysta The White Stripes postanowił wydać za pośrednictwem swojego Third Man Records swój nowy krążek "Fear of the Dawn" - pierwszy z dwóch, które mają się pojawić w sprzedaży w 2022 roku.

Pierwszym singlem zapowiadającym nowy krążek Jacka White'a był kawałek "Taking Me Back", który wokalista zaprezentował w zeszłym roku. Sam krążek "Fear of the Dawn" ma być "bardzo hard rockowy", natomiast następny w kolejce "Entering Heaven Alive" (ma być wydany w lipcu 2022 roku) będzie "raczej spokojnym, akustycznym" albumem.

White opowiedział o swoim albumie w rozmowie z Apple Music, twierdząc, że "popełniał wiele błędów" podczas pisania "Fear of the Dawn":

Za każdym razem staram się zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem. Na tym albumie zagrałem na każdym instrumencie. Ze względu na obostrzenia i kwarantanny, granie z innymi było bardzo trudne. Dlatego popełniłem błędy. Zagrałem na perkusji! Tego nie powinienem robić. Ale to mnie napędzało. Cieszyłem się, że robię coś "nielegalnego".

Krążek jest już dostępny w serwisach streamingowych, a także na YouTubie. Poniżej możecie sprawdzić tytułowy kawałek z płyty "Fear of the Dawn":

Tak prezentuje się tracklista "Fear of the Dawn":