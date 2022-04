Jack White wziął ślub ze swoją partnerką Olivią Jean podczas koncertu w Detroit. Gratulacje!

Jack White przeżył najlepszy piątek w historii piątków

Są takie dni, które pamiętasz przez całe życie i co jakiś czas wracasz do nich z uśmiechem na ustach. Taki dzień przeżył niedawno Jack White, który 8 kwietnia 2022 roku przeżył najprawdopodobniej najlepszy piątek w historii piątków.

Artysta wydał wówczas swój nowy krążek "Fear of a Dawn", następnie pojechał na stadion w Detriot, gdzie otworzył sezon baseballowy, wykonując hymn USA przed kilkudziesięcioma tysiącami fanów, a zaraz potem otworzył swoją solową trasę koncertową w Masonic Temple Theatre we wspomnianym mieście.

To już samo w sobie byłoby fajnym dniem. Ale wiecie, co jeszcze zrobił White? Będąc już na scenie (a nawet powoli kończąc swój występ - jak piszą dziennikarze z Detroit Free Press), artysta poprosił swoją partnerkę i przy okazji gitarzystkę w jego zespole, Olivię Jean o rękę. Ta na szczęście powiedziała "tak".

Zaraz potem ceremonii zaślubin udzielił im przyjaciel White'a, Ben Swank. Na koncercie była obecna matka White'a i ojciec Jean, jednak na razie nie wiemy, czy wiedzieli o planie muzyka.

Swojego rodzaju pierwszym tańcem White'a i Jean było wykonanie dwóch ostatnich kawałków podczas koncertu - "Steady, as She Goes" i "Seven Nation Army".

Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego!