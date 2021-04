W internecie można znaleźć wszystko, dosłownie wszystko. Covery zagrane na dziwnych instrumentach, najgorsze covery, covery zagrane na dziecku... serio, wszystko znajdziecie. Teraz czas zapoznać się z twórczością YouTubera Denisa Pauna, który lubi grać słynne rockowe i metalowe kawałki w stylu innych zespołów.

Jak brzmiałby "Smoke on the Water" Deep Purple, gdyby utwór nagrał Rammstein? Nie poznacie tej piosenki [WIDEO]

Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak piosenki Deep Purple brzmiałyby, gdyby napisał je Rammstein? My też nie, ale YouTuber wpadł na pomysł, by zagrać "Smoke on the Water" w stylu Rammsteina. Nawet zaśpiewał po niemiecku. Trzeba przyznać, że cover brzmi tak bardzo inaczej, że trudno poznać w tym nagraniu utwór Deep Purple. YouTuber przeszedł sam siebie!

Oglądaj

Tęsknicie za Rammsteinem? My też. Z powodu pandemii koronawirusa grupa musiała ponownie przełożyć swój warszawski koncert. Rammstein wystąpi 16 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zakupione wcześniej bilety pozostają ważne na nową datę wydarzenia. Dobra wiadomość jest jednak taka, że czas lockdownu muzycy wykorzystali, by stworzyć nowy materiał. Jak na razie nie wiadomo, kiedy ukaże się nowy album Rammsteina, ale miejmy nadzieję, że stanie się to już niebawem.