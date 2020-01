Jak brzmiałby utwór "Welcome To The Black Parade", gdyby nagrał go Avenged Sevenfold? [WIDEO]

W związku z niedawnym powrotem na scenę grupy My Chemical Romance, na świecie znowu stało się głośno o zespole. Kapela zagrała pierwszy koncert od 7 lat. To nie ostatnie słowo muzyków, zaplanowali oni jeszcze 5 kolejnych koncertów na całym świecie. Zespół zagra w Australii, Japonii i Nowej Zelandii. Być może jeśli trasa zaspokoi ich oczekiwania, grupa powróci do grania na stałe.

"Welcome To The Black Parade" w stylu Avenged Sevenfold

W międzyczasie znany youtuber, autor filmów na kanale Ten Second Songs opublikował wideo, na którym zaprezentował jeden z największych hitów My Chemical Romance. Tym razem możemy jednak usłyszeć "Welcome To The Black Parade" w stylu Avenged Sevenfold.

W trakcie kariery Avenged Sevenfold przeszedł kilka stylistycznych przemian. Gitarzysta jednak wybrał estetykę znaną fanom z "City of Evil".

"Welcome To The Black Parade" to pierwszy singiel z płyty "The Black Parade" z 2006 roku. Utwór zapowiadał trzeci studyjny album zespołu i stał się jedną z ulubionych kompozycji kapeli. Pierwsze wykonanie piosenki nastąpiło podczas rozdania MTV Video Music Awards.

