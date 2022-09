Jak to jest grać w Rolling Stonesach? Zobaczcie dokument o zespole na HBO Max

"Moje życie w Rolling Stonesach" to nowa czteroodcinkowa produkcja przedstawia portrety członków The Rolling Stones, prezentując ekscytujące historie każdego z nich.

Nowy dokument o życiu członków Rolling Stonesów już dostępny

Po raz pierwszy seria wnikliwych wywiadów rzuca światło na każdego z członków The Rolling Stones, by pokazać, jak czwórka muzycznych geniuszy połączyła siły, by stworzyć muzykę kochaną przez miliony ludzi na całym świecie.

Wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanych dokumentalistów Ollivera Murraya ("The Quiet One") i Clare Tavernor ("Generation ’66") produkcja daje bezpośredni dostęp do legendarnej czwórki muzyków, którzy opowiadają swoje historie. Ich opowieści łączą się z wywiadami z plejadą artystów i ludzi, którzy pokochali muzykę Rolling Stones i się nią inspirowali.

Każdy odcinek serialu "Moje życie w Rolling Stonesach" dedykowany jest jednemu z artystów, a wszystkie cztery odcinki są już dostępne w HBO Max. W telegraficznym skrócie:

Odcinek 1: Mick Jagger

Mick Jagger przez sześćdziesiat lat był frontmanem The Rolling Stones. Wokalista opowiada o swoim życiu w zespole, od pierwszych występów na lokalnych imprezach dla nastolatków po rozważania o tworzeniu osobowości scenicznej, która zdefiniowała go jako ikonę rocka i muzycznego wizjonera. Odcinek zawiera szereg archiwalnych materiałów z jego bogatej kariery muzycznej, oraz wywiady z muzykami i bliskimi Jaggera, uzupełnione o szereg klasycznych utworów z repertuaru The Rolling Stones.

Odcinek 2: Keith Richards

Keith Richards od zawsze był legendą, w tym dokumencie opowiada przede wszystkim o swojej sześćdziesięcioletniej karierze gitarzysty w The Rolling Stones. Błyskotliwość Richardsa jako autora piosenek i wykonawcy uczyniły z niego kultowego bohatera i ukształtowały całą masę wyobrażeń, czym jest rock’n’roll. Odcinek zawiera nie tylko wywiady z Richardsem, ale również szereg wywiadów z plejadą muzycznych idoli, wzbogaconą o wybór jego klasycznych riffów.

Odcinek 3: Ronnie Wood

Ronnie Wood jest ikoną kultury, prawdziwym guitar hero, wybitnym artystą i ucieleśnieniem żywiołowości brytyjskiego rocka. W tym dokumencie Ronnie opowiada o swojej karierze muzycznej i życiu z Rolling Stonesami z ich wszystkimi radosnymi wzlotami, a czasem i niebezpiecznym upadkami. Dzięki archiwalnym materiałom i wywiadom z czołowymi muzykami produkcja pokazuje, jak zespół łączy muzyczną wirtuozerię z nieodparcie pozytywną osobowością.

Odcinek 4: Charlie Watts

Charlie Watts przez sześćdziesiąt lat był stałą podporą The Rolling Stones, a gdy zmarł w 2021 roku zespół stracił człowieka, który stworzył podwaliny pod piosenki kochane przez miliony ludzi. Muzycy opisują błyskotliwość Charliego jako perkusisty oraz jego wpływ na muzykę rockową. Odcinek przybliży osobowość Wattsa, który zawsze miał najbardziej mieszane uczucia w stosunku do tego, co to znaczyło być Rolling Stonesem.

W dużym skrócie, serial zawiera zatem szereg wywiadów z zespołem oraz plejadą gwiazd rocka. Wszystkie cztery odcinki produkcji "Moje życie w Rolling Stonesach" są już dostępne w HBO Max.