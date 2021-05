Pod koniec kwietnia 2019 Grzegorz Markowski poinformował swoich fanów, że z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musi zrezygnować z koncertowania z Perfectem. Na luty 2020 były zaplanowane pożegnalne koncerty, ale z powodu pandemii ciągle są przekładane. Zespół odniósł się do oświadczenia Markowskiego wyznając, że Perfect zagra bez wokalisty. Na ile poważne są problemy zdrowotne Grzegorza Markowskiego? Sprawę postanowiła skomentować menadżerka zespołu, Anna Cieplicka.

W rozmowie z wp.pl, Anna Cieplicka postanowiła uspokoić fanów Grzegorza Markowskiego. Menadżerka wyjaśniła, że nie ma żadnej sensacji w oświadczeniu muzyka grupy Perfect:

Cieplicka wyjaśniła, że problem leży zupełnie gdzie indziej:

Pożegnalna trasa anonsowana była jeszcze przed pandemią, koncerty miały się odbywać w dużych halach, bilety wyprzedały się natychmiast. A dziś wszystko się zmieniło i, jeśli dobrze pójdzie, te koncerty muszą się odbywać z udziałem tylko połowy publiczności. A to oznacza, że trzeba będzie zagrać dwa koncerty, z których każdy trwa co najmniej półtorej godziny. To byłoby dla Grzegorza zbyt dużo.

Menadżerka wyznała, że Markowski nie chce zawieść fanów, więc postanowił wycofać się z pożegnalnych koncertów Perfectu właśnie z tego powodu. Jednocześnie kobieta potwierdziła, że zobaczymy jeszcze wokalistę na scenie:

To nie tak, że Grzegorz już nigdy nie wyjdzie na scenę. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: to na pewno nie koniec. I nie chodzi o to, że Grzegorz nie chce grać z Perfectem. Na pewno będzie się pojawiał na mniejszych koncertach, na bardziej kameralnych imprezach. Fani i fanki nie muszą się bać, że nie usłyszą go na żywo.