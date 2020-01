Jakie płyty sprzedawały się najlepiej w Polsce w 2019 roku?

Jesteście ciekawi, które płyty w Polsce cieszyły się największym zainteresowaniem? Związek Producentów Audio Video podsumował Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS). Okazuje się, że w 2019 roku Polacy najchętniej kupowali album "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły.

Jak podaje ZPAV, Dawid Podsiadło z albumem "Małomiasteczkowy" kolejny rok utrzymuje się na 1. miejscu najlepiej sprzedających się płyt w formacie fizycznym. Na miejscu 2. rocznego zestawienia OLiS uplasowała się muzyka z filmu "A Star is Born". Do podium dotarł także album Sokoła zatytułowany "Wojtek Sokół".

Kolejne miejsca na rocznej liście również zajmują polscy artyści hip-hopowi: na czwartym miejscu Kękę z albumem "Mr Kękę", dalej O.S.T.R. – "Instrukcja obsługi świrów", Kamerzysta – "Afirmacja" oraz PRO8L3M – "Widmo". Pierwszą dziesiątkę zamyka Taco Hemingway z albumem "Pocztówka z WWA, lato’19".

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) jak co roku zdominowana jest przez polskich artystów. W pierwszej dwudziestce jedynie dwa albumy należą do zagranicznych twórców i jest to wspomniany już soundtrack "A Star is Born" oraz zajmujący miejsce 8. album "Greatest Hits" zespołu Queen. Co ciekawe, pierwsza dwudziestka listy OLiS zdominowana jest także przez mężczyzn, jedynymi kobietami w Top 20, nie licząc Lady Gagi, współtworzącej album z muzyką filmową, są Roksana Węgiel oraz Daria Zawiałow, zajmujące lokaty 19. i 20.

OLiS Top 20 albumów – zestawienie roczne (2019)

Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy Soundtrack - A Star is Born Sokół - Wojtek Sokół Kękę - Mr Kękę Różni wykonawcy - Męskie Granie 2019 O.S.T.R. - Instrukcja obsługi świrów Kamerzysta - Afirmacja Queen - The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III Pro8L3M - Widmo Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 Różni wykonawcy - Męskie Granie 2018 Pezet - Muzyka współczesna Kali / Magiera - Chudy chłopak Paluch - Czerwony dywan Borcrew - Borcrew album Kortez - Mini dom Paweł Domagała - 1984 Bedoes & Lanek - Opowieści z doliny smoków Roksana Węgiel - Roksana Węgiel Daria Zawiałow - Helsinki

W 2019 r. całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS wyniosła 1 652 489 egzemplarzy, a polskich tytułów sprzedano 1 073 824. W setce tej znajduje się 60 płyt polskich wykonawców, co odpowiada za 65% całego wolumenu sprzedaży płyt z Top 100 zestawienia.

Łącznie na Oficjalnych Listach Sprzedaży w 2019 r. gościło 514 albumów, w tym 371 płyt debiutowało w zestawieniu i jest to o 22 tytuły więcej niż przed rokiem. We wszystkich 51 tygodniowych zestawieniach OLiS notowane były tylko dwa albumy: "Małomiasteczkowy" i "A Star is Born". Na miejscu pierwszym pojawiło się 40 tytułów, z czego jedynie trzy albumy znalazły się na pierwszej pozycji trzykrotnie: Małomiasteczkowy Dawida Podsiadły, Męskie Granie 2019 oraz Pocztówka z WWA, lato ‘19 Taco Hemingwaya.