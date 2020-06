James Hetfield i jego imponująca kolekcja aut. Obejrzyj je z bliska [WIDEO]

James Hetfield poza oczywistą pasją do grania koncertów i tworzenia kolejnych metalowych hitów, od lat jest też ogromnym fanem samochodów. Jego świetnie prosperujący band zapewnił mu możliwość zainwestowania w inną pasję. Dzięki temu muzyk stał się posiadaczem jednej z najbardziej imponujących kolekcji rzadkich aut na świecie.

W 2019 roku artysta przekazał swoją kolekcję do Petersen Automotuve Museum w Los Angeles, aby umożliwić innym pasjonatom obejrzenie wyjątkowych modeli. Hetfield wielokrotnie podkreślał, że jego zbiór samochodów, podobnie jak dokonania muzyczne, są swobodną formą ekspresji, w której może wyrazić siebie.

Wśród kolekcjonerów James cieszy się uznaniem głownie dlatego, że modele w jego zbiorze są niepowtarzalne. Zwykle osoby gromadzące auta decydują się na zakup już istniejących modeli. Hetfield postanowił budować maszyny od zera i aktualnie może pochwalić się autami wykonanymi na jego specjalne zamówienie, które wyrażają jego kreatywność w podobny sposób, co muzyka.

Teraz każdy fan, który chciałby zobaczyć z bliska kolekcję frontmana Metalliki może to zrobić. W sieci ukazał się przeszło 27-minutowy film prezentujący obszerną kolekcję samochodów Hetfielda.

Muzyk jest niezwykle dumny z przestrzeni, którą udało mu się stworzyć.

"

Nie ma innego takiego miejsca. Współpraca z Petersen to zaszczyt. To najlepsze miejsce na umiejscowienie moich aut. Nie robiły za dużo dobrego stojąc w garażu. Uwielbiam na nie patrzeć, ale teraz możemy to robić wszyscy razem. Nie chciałem wystawiać ich na aukcji, żeby nie rozeszły się po całym świecie. To jednolita kolekcja. Duża część mojego życia. "