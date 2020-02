Metallica odwołuje planowane koncerty. James Hetfield nadal potrzebuje leczenia

Fani Metalliki odetchnęli z ulgą, kiedy James Hetfield pojawił się publicznie po półrocznej przerwie. Muzyk otworzył swoją wystawę samochodów, na której porozmawiał z wielbicielami i poprowadził licytację gitar. Chociaż artysta podkreślał, że nie wie, co przyniesie przyszłość i jak będzie wyglądało dalsze funkcjonowanie Metalliki, to było widać, że jest w coraz lepszej formie.

Okazało się też, że muzyk tęsknił za graniem. Hetfiled szybko skorzystał z okazji chwycenia za instrument i wystąpienia na żywo. Wokalista pojawił się na koncercie zorganizowanym w hołdzie dla zmarłego Eddiego Moneya, gdzie wykonał cover jego utworu "Baby Hold On". Niestety, chociaż Hetfield czuje się już o wiele lepiej, to nie koniec jego walki z nałogiem, której konsekwencje odczują wkrótce fani Metalliki.

W mediach społecznościowych Metalliki pojawił się obszerny wpis Jamesa. Muzyk wyjaśnił w nim, jak wygląda jego aktualna sytuacja zdrowotna, a także jak wpłynie ona na działalność zespołu.

czuję ogromny ból pisząc te słowa, ale muszę wam powiedzieć, że nie uda mi się dotrzeć na Sonic Temple w Columnus i Louder Than Life w Louisville. Nieustannie staram się odzyskać zdrowie, w niektóre weekendy mam zaplanowane wydarzenia związane z terapią, których nie mogę przenieść. Przepraszam wszystkich naszych fanów, którzy kupili bilety na te festiwale. Rozmawiamy z organizatorami, aby zapewnić wam zwrot pieniędzy lub wymianę biletów. "

James przeprosił fanów i podkreślił, że musi postawić swoje zdrowie na pierwszym miejscu:

"

Chciałbym przeprosić każdego z was. Rzeczywistość wygląda tak, że w ubiegłym roku moje zdrowie nie było dla mnie priorytetem. Teraz wiem, że zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Dla większości z was może się to wydać oczywiste, ale nie chciałem zawieść zespołu, fanów i sam stworzyłem dla siebie duże zagrożenie. "