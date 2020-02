James Hetfield po odwyku o przyszłości Metalliki. Co dalej z zespołem?

Metallica we wrześniu 2019 roku zagrała specjalne koncerty z orkiestrą symfoniczną z okazji 20-lecia wydania płyty "S&M". Muzycy dali swoim fanom z całego świata możliwość obejrzenia wyjątkowego wydarzenia w kinach. Tuż po uroczystych imprezach artyści ogłosili ważną wiadomość. James Hetfiled po latach trzeźwości zdecydował, że wróci na odwyk.

Zespół w związku z chorobą frontmana odwołał trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii. Do Hetfielda natychmiast popłynęło wsparcie od fanów z każdego zakątka świata. Również koledzy po fachu wspierali wokalistę i dziękowali mu za inspiracje na swoich social mediach.

Po pół roku od tych wydarzeń, James Hetfield po raz pierwszy pojawił się publicznie otwierając wystawę "Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection". Na wydarzeniu muzyk prezentował swoje auta oraz wystawił dwie gitary na licytację.

Oprócz tego, podczas imprezy odbyło się również spotkanie z fanami, na którym zebrana publiczność mogła zadawać wokaliście pytania. Nic dziwnego, że jeden z obecnych spytał muzyka o przyszłość Metalliki, która dla wszystkich śledzących karierę legendy, od miesięcy stoi pod znakiem zapytania. James Hetfield odparł:

Dobre pytanie. Nie wiemy. Teraz siedzę w Muzeum Petersena i nie wiem, co zdarzy się potem. To jest piękne. Kiedyś usiądziemy i zastanowimy się, co jest dla nas najlepsze. Ale nie mam pojęcia, do jakich wniosków dojdziemy. W pewnym sensie odczuwamy lęk przed nieznanym, ale dzięki temu strachowi możemy poczuć, że żyjemy. "