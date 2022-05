James Hetfield prawie popłakał się na koncercie Metalliki. Lars i spółka go przytulili [WIDEO]

James Hetfield niedawno nie bał się pokazać swoich prawdziwych emocji podczas koncertu Metalliki w Brazylii, przyznając się przed dziesiątkami tysięcy fanów na widowni, że przed rozpoczęciem koncertu czuł się "nieco niepewny siebie".

Stadion w Belo Horizonte nie mógł uwierzyć w słowa 58-letniego wokalisty/gitarzysty, który przed rozpoczęciem hitu "Sad But True" bardzo podziękował wszystkim za to, że po tylu latach jego zespół nadal ma karierę i fani nadal ich wspierają. Jak stwierdził Hetfield, razem z Kirkiem, Larsem i Robem są "błogosławieni":

Hetfield przyznał, że przyznał się do tego swoim kolegom z zespołu:

Więc pogadałem z tymi jegomościami i oni mi pomogli. Po prostu, ot tak. Przytulili mnie i powiedzieli: "Hej, jeśli masz problemy z byciem na scenie, to my zrobimy wszystko, by Ci pomóc". I powiem wam, że to dla mnie naprawdę wiele znaczy.