James Hetfield w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Podobne jak rower do tira"

Program rozrywkowy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" po raz kolejny wrócił do ramówki telewizyjnej. Artyści biorący udział w show, co tydzień wcielają się w innych muzyków. Ułatwia im to odpowiednia charakteryzacja oraz praca z choreografem i nauczycielką śpiewu. W jednym z ostatnich odcinków na scenie pojawił się James Hetfield z Metalliki.

Trudne zadanie wcielenia się w rolę jednego z najpopularniejszych wokalistów metalowych przypadło Maurycemu Popielowi. To młody aktor filmowy, teatralny i telewizyjny znany z produkcji takich jak "Miasto 44", "M jak miłość" czy "Korona królów". Popiel chwytał na zmianę za gitarę akustyczną i elektryczną i jak na koncercie Metalliki spróbował wykonać hit "The Unforgiven".

Jurorzy byli pod wrażeniem występu. Pochwalili aktora i podkreślili, że miał on szczególnie trudne zadanie. Popielowi udało się nieco powtórzyć ruchy wokalisty i zachować lekko zgarbioną postawę podczas grania na gitarze, pamiętał również o charakterystycznej manierze, którą stosuje James Hetfield podczas śpiewania.

Mimo ogromnych starań i wysiłku aktora oraz charakteryzatorów, w komentarzach pod filmem widzowie nie szczędzili krytycznych słów artyście. Wiele przytyków dotyczyło nie samego wykonania, a właśnie charakteryzacji, która faktycznie jest nieco niepokojąca. Użytkownicy portalu YouTube pisali:

Wokalne próby dorównania Hetfieldowi także nie spotkały się z ciepłym odbiorem:

To jest tak do Hetfielda podobne jak rower jest podobny do tira - niby jedno i drugie ma koła ale ciężko to porównywać.

Hetfield po dwóch odwykach lepiej wygląda. Co do śpiewu to... No cóż... "To jest miś na miarę naszych możliwości". "