James Hetfield wziął udział w imprezie charytatywnej dla weteranów. Wykonał akustyczny cover [WIDEO]

VetsAid to nazwa organizacji i festiwalu muzycznego, z którego dochód od 2017 roku trafia do weteranów wojennych. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest gitarzysta Eagles, Joe Walsh. Muzyk podkreśla, że jego celem jest oddanie hołdu wszystkim, którzy poświęcali się dla dobra kraju. Imprezę co roku wspierają gwiazdy muzyki, tym razem wydarzenie odbyło się online.

James Hetfield na VetsAid 2020

Poprzednie edycje akcji wsparli artyści tacy jak ZZ Top, Sheryl Crow, Alice Cooper, Eddie Vedder, Jon Bon Jovi czy Zac Brown Band. Ze względu na pandemię koronawirusa, festiwal VetsAid 2020 przeniósł się do sieci, jednak nadal nie pozostał bez wsparcia ze strony gwiazd rocka.

Jak czytamy na loudersound.com, Walsh traktuje wydarzenie niezwykle osobiście ze względu na swojego ojca. Tata gitarzysty był instruktorem lotu, który zmarł na służbie, gdy Walsh miał zaledwie 20 miesięcy. Muzyk komentuje:

Przez ostatnie trzy lata organizowaliśmy to wspaniałe widowisko w miastach całego kraju. Odbywały się tam całodniowe festiwale rock and rolla i targi pracy, które miały wesprzeć naszych weteranów i ich rodziny. Zazwyczaj wypełniamy areny, gramy przez 5 godzin i zbieramy sporo pieniędzy. Do tej pory mowa o kwocie 1,5 miliona dolarów. Dzięki tym pieniądzom nasi weterani mają zapewnioną opiekę oraz wsparcie, na jakie zasłużyli. Jednak ze względu na COVID-19 festiwal przeniósł się do przestrzeni wirtualnej, jak wiele innych rzeczy.

James Hetfield w akustycznym coverze Boba Segera

W tegorocznej edycji festiwalu wziął udział między innymi James Hetfield. Muzyk wykonał online akustyczną wersję utworu Boba Segera "Turn The Page".

Metallica umieściła cover na płycie "Garage Inc." wydanej w 1998 roku, jednak tym razem wokalista wykonał utwór sam w wersji akustycznej.