James Hetfield zareagował na mema po 10 latach. Zaczął produkować ręcznie robione... stoły

W 2011 roku jeden z najpopularniejszych zespołów metalowych na świecie, grupa Metallica podjęła się wyjątkowej współpracy. Muzycy nagrali płytę "Lulu" z rockowym gitarzystą Lou Reedem. Kompozycje, które pojawiły się na płycie należały do członka The Velvet Underground i były zbiorem utworów stworzonych z myślą o dwóch sztukach teatralnym dramaturga Franka Wedekinda.

James Hetfield wyprodukował ręcznie robione stoły

Metallica zgodziła się na współpracę pod jednym warunkiem, muzycy chcieli mieć wpływ na aranżację materiału we własnym stylu. Połączenie awangardowego Reeda i metalowej Metalliki nie przypadło do gustu fanom i krytykom albumu. Na krążku znalazł się nawet utwór "The View", którego fragment szybko stał się memem.

W kilku wersach piosenki, James Hetfield wykrzykuje zdanie "I'm the table", które w bezkontekstowym, dosłownym tłumaczeniu może brzmieć "Jestem stołem". Na reakcję internetu nie trzeba było długo czekać, a w sieci zaczęło roić się od mebli z wizerunkiem wokalisty.

Niemal po 10 latach od premiery "Lulu", James Hetfield wreszcie faktycznie zajął się... stołami. Ze względu na kwarantanne oraz niedawny odwyk, wokalista szukał nowego zajęcia i hobby, które pomogłoby mu przetrwać izolację.

Muzyk postawił na drewno i zaczął własnoręcznie wytwarzać urocze, małe stoliki kawowe. Teraz każdy fan Metalliki ma szansę zdobyć dzieło idola, a pieniądze z loterii, w której można wygrać meble, trafią na cele charytatywne.

" Podczas izolacji James Hetfield spędził trochę czasu w domu i chciał dołożyć swoją cegiełkę do kreatywnego rynku. Zaprojektował i zbudaowął zestaw ręcznie wykonanych stolików. Wszystkie prace spawalnicze i stolarskie wykonał we własnym garażu. "

Każdy kto chciałby postawić sobie w domu stolik zrobiony i podpisany przez Jamesa może zarejestrować się na dedykowanej stronie . Spośród wszystkich osób biorących udział w zabawie, zostanie wylosowana jedna, która otrzyma zestaw mebli. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, jednak jeśli ktoś chce wspomóc fundację Metalliki "All Within My Hands" może zrobić to przy okazji zgłoszenia.

Metallica będzie zbierała chętnych do udziału w nietypowej loterii do 30 czerwca 2020 roku.