Jan Borysewicz narzeka na współczesnych polskich artystów: "nie widzę dobrej muzyki"

Borysewicz z okazji premiery swojej książki porozmawiał z Onetem, gdzie opowiedział dość dużo o współczesnym rynku muzyki, swoich obawach dotyczących przyszłości tego środowiska, a także tęsknocie za "starymi, dobrymi czasami", kiedy w radiach królowała muzyka rockowa (albo chociaż gitarowa).

Muzyk postawił tezę, że to niejako wina mainstreamowych mediów, które w pewnym momencie postanowiły zaprzestać promocji muzyki granej na żywych instrumentach:

W tej chwili stacje radiowe w ogóle nie chcą grać utworów, w których są gitary. To się zaczęło wiele lat temu w Stanach. Coś się zmieniło w muzyce i nie wiem, czy to jest parcie firm, które tworzą instrumenty, które są komputerowe grane. Wiem, że jest mnóstwo młodych kapel, które by chciały grać rockową muzykę, gitara jest dalej popularnym instrumentem. Natomiast trochę to zniechęca, jeśli młodzi sięgają po instrumenty żywe, skoro w stacjach radiowych się takich utworów nie gra.