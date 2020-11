Jan Borysewicz o sytuacji w Polsce: "Boli mnie to, co się dzieje u nas"

Jan Borysewicz, wirtuoz gitary, multiinstrumentalista i wokalista, który na początku lat 80. powołał do życia niepokorny zespół Lady Pank, był gościem Odety Moro w programie "Onet Rano". Wirtualne spotkanie dziennikarki z muzykiem dotyczyło przede wszystkim nowego utworu grupy o tytule "Ameryka", jednak nie zabrakło komentarza na temat aktualnej sytuacji w Polsce.

Najnowszy utwór Lady Pank, który zapowiada nadchodzącą płytę zespołu, jest opowieścią o zderzeniu wizji Stanów Zjednoczonych sprzed lat z jej aktualnym stanem. "Ameryka płonie, a wydawała mi się symbolem demokracji" powiedział Jan Borysewicz, komentując przekaz utworu. Dodał jednocześnie, że jego treść odnosi się nie tylko do sytuacji w USA, ale do wydarzeń, które obserwujemy obecnie na całym świecie. Jak stwierdził:

To jest walka o wolność, demokrację i o równość. To dzieje się na naszych oczach. "

Zapytany, czy jego zdaniem tekst utworu "Ameryka" można byłoby przełożyć na aktualną sytuację w Polsce, odpowiedział:

Tak, od wczoraj ludzie tak to odbierają, że to jest taka ich „Ameryka”. Wiele mam takich sygnałów od ludzi, którzy wręcz się popłakali przy tym utworze, słuchając go. "