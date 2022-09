Jan Borysewicz o transpłciowym wnuku: "takich decyzji nie powinno się blokować"

28 września 2022 roku na półkach sklepowych ukazała się książka "Mniej obcy", która jest zapisem rozmów Jana Borysewicza z Marcinem Prokopem. Wywiad-rzeka zawiera mnóstwo wspomnień o karierze, działalności artystycznej i realiach polskiej branży rozrywkowej, ale nie zabrakło w nim również miejsca dla rozmów o rodzinie gitarzysty Lady Pank.

Muzyk wyjaśnił, że jeden z jego wnuków przeszedł proces korekty płci. Dorosły już Aleks zniósł całą sytuację bardzo dzielnie, a jego dziadek i reszta rodziny wspierała chłopaka w trudnych momentach. Jak opowiedział Borysewicz:

Uważam, że jeżeli ktoś ma silne pragnienie, żeby uzgodnić płeć, to znaczy, że tego realnie potrzebuje, to naturalne. Dlaczego człowiek ma się męczyć w obcej skórze? Śmieję się tylko czasami, że jeszcze niedawno, gdy Aleks dzwonił, to wyświetlało mi się imię, pod którym wcześniej go znaliśmy, bo nie zmieniałem opisu w telefonie. Dopiero niedawno Aleks przyjechał do mnie na koncert i wypiliśmy później po drinku.