Jason Momoa jako Ozzy Osbourne w klipie "Scary Little Green Men" [WIDEO]

Stało się to, co miało się już nigdy nie stać. Ozzy Osbourne po długiej walce ze swoim organizmem, który przez ostatnie miesiące odmawia muzykowi posłuszeństwa, wydał kolejny solowy album. "Ordinary Man" to rozliczenie Księcia Ciemności z przeszłością oraz próba udowodnienia sobie i światu, że nie jest zwyczajny i chce zostać zapamiętany jako osoba wyjątkowa.

Jason Momoa jako Ozzy Osbourne w "Scary Little Green Men"

Trzeba przyznać muzykowi, że postarał się, aby o płycie faktycznie dużo się mówiło. Artysta zainwestował nie tylko w nowe kompozycje i pomysły na utwory, ale także w gości, którzy dodają płycie wyjątkowości i ciekawią fanów nie tylko Ozzy'ego. W tytułowym kawałku słyszymy Eltona Johna, który stworzył z Osbourne'em magiczną balladę. Z kolei wśród innych równie znakomitych gości, na krążku pojawił się Slash, Chad Smith czy Duff McKagan.

Ozzy Osbourne postanowił zaskoczyć fanów nie tylko gwiazdami muzycznymi. Książę Ciemności zaprosił do udziału w klipie "Scary Little Green Men" jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia ostatnich lat. W teledysku pojawia się gwiazda "Gry o tron" oraz filmowy Aquaman - Jason Momoa. Artysta wciela się w nagraniu w samego Ozzy'ego Osbourne'a, co nawet dla dobrego aktora jest nie lada wyzwaniem:

