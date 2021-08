Jason Newsted zrobił unboxing nowego wydawnictwa Metalliki. Zawartość jest imponująca [WIDEO]

Na początku roku Metallica ogłosiła wydanie specjalnej reedycji "Czarnego albumu" oraz płyty "The Metallica Blacklist", na którym znajdzie się aż 53 coverów utworów z "Black Albumu" w zaskakujących wydaniach.

Jason Newsted zrobił unboxing nowego wydawnictwa Metalliki

Ten niezwykły box powstał, by upamiętnić 30. rocznicę albumu "Metallica" znanego bardziej jako "Czarny Album". Premiera "The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" odbędzie się 10 września (fizyczne i cyfrowe wydanie „The Black Album” oraz cyfrowe wydanie „The Metallica Blacklist”). Fizyczna wersja "Blacklist" trafi do sprzedaży 1 października.

Były basista Metallicy zrobil unboxing nadchodzącego wydawnictwa.

Metallica udostępniła wideo, na którym były basista, Jason Newsted, rozpakowuje specjalną, 30. rocznicową edycję "The Black Album". W filmie Newsted pokazuje wszystko, czego fani Metalliki mogą się spodziewać po pięknie wydanym boxie: kilka płyt, książkę ze zdjęciami, ulotki i inne drobiazgi. Wszystko dokładnie komentuje i opowiada historię powstania kultowej płyty.

Fizyczna wersja trafi do sprzedaży 1 października.

W nagraniach "Blacklist" wzieło udział ponad 50 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, pokolenia czy kultury. Każdy z muzyków zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu.

"The Metallica Blacklist" będzie dostępna w formatach 4CD, 7LP i cyfrowym. Wszystkie zyski ze sprzedaży zasilą po połowie: organizację wybraną przez artystę, który nagrał cover oraz fundację All Within My Hands, założoną przez Metallice w 2017 roku.