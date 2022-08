Jean-Michel Jarre z singlem "Brutalism". Utwór zapowiada przełomowy album [WIDEO]

Pionier muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre ujawnia swój nowy singiel "Brutalism". To pierwszy utwór z jego 22. albumu studyjnego "Oxymore", który ukaże się 21 października. Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy kawałek.

„Brutalism" to utwór, który idealnie pasuje do Berghain – kultowego berlińskiego klubu i świątyni muzyki techno. Jean-Michel Jarre tak mówi o tym kawałku:

To zdecydowanie cięższy utwór.Chciałem stworzyć apokaliptyczny nastrój. Coś w rodzaju wielkiego wybuchu berlińskiego techno, na początku, kiedy eksplodował. To uczucie, być może z powodu pozostałości po wojnie.

Przekonajcie się sami, jak brzmi najnowszy singiel francuskiego muzyka:

Nadchodzący krążek "Oxymore" to hołd dla francuskiego kompozytora Pierre’a Henry’ego, z którym Jarre zamierzał współpracować przy nominowanym do nagrody Grammy albumie "Electronica". Henry był kultową postacią w muzyce elektronicznej i klasycznej oraz jednym z mentorów Jarre’a w Groupe de Recherche Musical (GRM). Po jego śmierci w 2017 roku wdowa po Henrym dostarczyła Jarre’owi trochę materiału, który miał być wykorzystany w ich współpracy.

"Oxymore" to muzyczna podróż, w której dźwięki Pierre'a Henry'ego wchodzą w interakcję z nową kompozycją Jarre'a. Projekt inspirowany jest francuskim ruchem "musique concrete" – gatunkiem kompozycji muzycznej, który wykorzystuje surowe dźwięki. Ruch ten został po raz pierwszy opracowany w latach 40. i zrewolucjonizował sposób produkcji muzyki. Jarre odkrywa tę koncepcję na nowo, za pomocą dzisiejszych narzędzi.

Album został stworzony jako immersyjne dzieło w wielokanałowej i binauralnej wersji 3D. Wielokanałowy dźwięk rewolucjonizuje sposób komponowania, miksowania i produkcji muzyki, rozmieszczając dźwięki i tekstury w przestrzeni w 360 stopniach. Za pomocą słuchawek może być bez problemu odebrany przez każdego. "Oxymore" jest pierwszym komercyjnym wydaniem tego formatu, które przenosi przyszłość muzycznego audio i dźwięku na zupełnie nowy poziom.

Jean-Michel Jarre wyjaśnia:

To przełomowa chwila w nagrywaniu dźwięku. "Oxymore" to próba zilustrowania i zbadania nowych sposobów łączenia technologii i muzyki. Dysponujemy dziś technologiami, które pozwalają nam odkrywać kompozycję w dźwięku przestrzennym i otwierają przed nami, muzykami, zupełnie nowe doświadczenia w procesie twórczym. To nowe doświadczenie również dla słuchacza – bardziej fizyczny i naturalny sposób słuchania muzyki. W rzeczywistości nasze pole audio wynosi 360 stopni.