Zapomnijcie o Sylwestrze w TV! Jean-Michel Jarre zagra koncert w wirtualnej katedrze Notre-Dame

Jean-Michel Jarre słynie z niesamowitych, koncertowych widowisk. We współpracy z miastem Paryż i pod patronatem UNESCO, muzyk wraz z francuskim start-upem VRrOOm, wprowadzi nas w Nowy Rok spektakularnym koncertem osadzonym w wirtualnej katedrze Notre-Dame de Paris.

Jean-Michel Jarre zagra darmowy sylwestrowy koncert w wirtualnej katedrze Notre-Dame

„Welcome to the Other Side” to jednorazowy, ogólnoświatowy, bezpłatny dla wszystkich koncert z przesłaniem nadziei na zakończenie trudnego roku. Jean-Michel Jarre zagra na żywo ze studia położonego w pobliżu Notre Dame w Paryżu, podczas gdy jego awatar będzie grał w wirtualnej katedrze. 45-minutowy koncert składać się będzie z utworów z nominowanego do nagrody Grammy albumu "Electronica", a także z nowych wersji klasyków "JMJ, "Oxygène" i "Equinoxe".

Transmisja koncertu na żywo odbędzie się 31 grudnia m.in. na kontach społecznościowych artysty, jak również na społecznościowej platformie VRchat. 1 stycznia 2021 roku o godzinie 15.00 na wszystkich platformach steramingowych opublikowany zostanie zapis tego koncertu zatytułowany „Welcome to the Other Side - Live”

Fot. foto: materiały prasowe Sony Music

Jean-Michel Jarre tak wypowiedział się na temat nadchodzącego koncertu:

Rzeczywistość wirtualna jest dziś dla koncertów tym, czym kino było dla teatru na początku jego istnienia, rodzajem ciekawostki. Wierzę, że VR stanie się jutro samodzielnym sposobem ekspresji.

Jarre, którego legendarne koncerty pobiły światowe rekordy pod względem liczby widzów i odbywały się w wielu z najbardziej znanych miejsc na naszym globie na trwałe odcisnął swoje piętno na światowej muzyce.