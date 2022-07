Jean-Michel Jarre zapowiedział swój 22. album studyjny oraz jeden z jego najbardziej ambitnych projektów. „OXYMORE” ukaże się 21 października. Album został stworzony jako immersyjne dzieło w wielokanałowej i binauralnej wersji 3D. Wielokanałowy dźwięk zrewolucjonizuje sposób komponowania, miksowania i produkcji muzyki, rozmieszczając dźwięki i tekstury w przestrzeni w 360 stopniach. Może być bez problemu odebrany przez każdego słuchacza ze słuchawkami.

„OXYMORE” jest pierwszym komercyjnym wydaniem tego formatu, które przenosi przyszłość muzycznego audio i dźwięku na zupełnie nowy poziom.

Jean-Michel Jarre zapowiedział nową płytę "OXYMORE". To pierwszy taki album na świecie

W ramach projektu Jarre uruchomi również „OXYVILLE”, świat VR, który towarzyszy wydaniu albumu. Tak o projekcie mówi sam muzyk:

"OXYVILLE" będzie wirtualnym miastem muzycznym, do którego w przyszłości zaproszę innych artystów, a także poprowadzę kursy mistrzowskie i inne wydarzenia. Chcę, żeby stała się piaskownicą dla nowych doznań muzycznych”.

Innowacje nie są mu obce, jeśli chodzi o VR i metawersum. W Sylwestra Jarre zaprezentował „Welcome to the Other Side” – przełomową światową transmisję na żywo z wirtualnej paryskiej Notre Dame. Podczas procesu twórczego „OXYMORE”, Jarre wykonał w murach Maison de la Radio w Paryżu wczesną wersję kompozycji w fizycznym, przestrzennym dźwięku 360 stopni. W tym występie wzięli udział nieliczny szczęśliwcy, którzy podczas eventu zostali poproszeni o zamknięcie oczu i całkowite zanurzenie się w muzyce.

„OXYMORE” został uznany za „oeuvre majeure” – wysokiej rangi dzieło w repertuarze Jarre’a. Koncert był również dostępny w social VR w czasie rzeczywistym i został okrzyknięty przez ekspertów oraz media jako jeden z najbardziej innowacyjnych występów muzycznych.

Jean-Michel Jarre od zawsze był futurystą. Kompozytor, wykonawca, producent i ambasador kultury w trakcie swojej całej znakomitej kariery, nieustannie wkracza z muzyką i mistrzowskiemu opanowaniu innowacji na nowe tereny. Od bycia pionierem w muzyce elektronicznej, przez wykorzystanie wielokanałowej technologii audio i produkcji, po ostatnie eksploracje w sferze wydajności VR i metawersum, technologia jest na czele wszystkiego, co robi. Twierdzi, że „dziś jest najbardziej ekscytujący czas na tworzenie muzyki i dzielenie się nią w tak wielu mediach”.

Aktualny katalog Jarre’a, który od czasu „Oxygène” obejmuje 21 albumów studyjnych, wygenerował sprzedaż na całym świecie przekraczającą 85 milionów i przyniósł mu niezliczone nagrody i nominacje. Przez całą swoją karierę Jarre traktuje najbardziej charakterystyczne zabytki i miejsca światowego dziedzictwa UNESCO na całym świecie jako płótno, które ma kreatywne, kulturowe i środowiskowe przesłanie. Ustanowił także nowe rekordy Guinnessa pod względem frekwencji publiczności w koncertach na żywo zagranych w kilku symbolicznych miejscach.